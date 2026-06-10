Bari, allarme truffe estive: tornano l’“arrotino” porta a porta e i falsi tecnici

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Con l’arrivo dell’estate e il progressivo svuotamento delle città, cresce il rischio di truffe ai danni delle persone più vulnerabili, in particolare degli anziani. A lanciare l’allarme a Bari è Raffaella Lauciello, delegata comunale dell’associazione Consumerismo No Profit, che invita i cittadini a prestare la massima attenzione ai raggiri che si ripresentano puntualmente durante il periodo estivo.

Tra i fenomeni segnalati con maggiore frequenza figura il ritorno della cosiddetta truffa dell’“arrotino”. Si tratta di soggetti che, spesso annunciandosi con un megafono per le strade dei quartieri, offrono servizi di affilatura o riparazioni domestiche a prezzi apparentemente molto convenienti. Una volta ottenuto l’accesso all’abitazione o ricevuto il materiale da lavorare, però, contestano presunti guasti, sostituzioni di componenti mai effettuate o presentano conti molto più elevati rispetto a quelli concordati inizialmente. Accanto a questo fenomeno, Consumerismo segnala anche la presenza di falsi tecnici di luce, gas e acquedotto, oltre a sedicenti operatori sanitari o appartenenti alle forze dell’ordine che cercano di introdursi nelle abitazioni sfruttando la buona fede dei cittadini.

“L’estate purtroppo amplifica la vulnerabilità di chi rimane a casa da solo”, spiega Raffaella Lauciello. “Accanto alla truffa dell’arrotino, registriamo un aumento di finti tecnici dell’acquedotto, della luce o del gas, e persino di falsi operatori sanitari o rappresentanti delle forze dell’ordine. Il modus operandi è sempre lo stesso: sfruttare la buona fede delle persone per accedere alle abitazioni e sottrarre denaro o gioielli”.

Per prevenire situazioni di rischio, l’associazione ricorda alcune regole fondamentali: non aprire la porta agli sconosciuti, verificare sempre l’identità di chi si presenta come tecnico o pubblico ufficiale, diffidare delle offerte a prezzi eccessivamente bassi, evitare di mostrare denaro o oggetti di valore e segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine. “La sicurezza dei nostri cittadini, specialmente dei più anziani, passa dalla prevenzione e dall’informazione” – conclude Raffaella Lauciello. “Come Consumerismo Bari siamo in prima linea per supportare i consumatori. Invitiamo chiunque abbia subito un tentativo di truffa o un comportamento scorretto a non isolarsi per la vergogna, ma a denunciare tempestivamente l’accaduto alle autorità e a rivolgersi ai nostri sportelli per ricevere assistenza legale e psicologica”.

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