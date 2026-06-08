Bari, alla scuola Martin Luther King sboccia “Un giardino a colori”: il murale che conquista i bambini

Annunci

Una parete che si trasforma in uno spazio pieno di colori e richiami alla natura, pensato per accompagnare le giornate dei più piccoli. È stato inaugurato nei giorni scorsi “Un giardino a colori”, il nuovo murale realizzato dall’artista Daniela Giarratana all’interno della Scuola dell’Infanzia Martin Luther King, nell’ambito di un progetto promosso da Retake Bari insieme alla comunità scolastica.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez, l’assessore comunale all’Istruzione Vito Lacoppola, i consiglieri del Municipio II, la dirigente scolastica, i volontari di Retake Bari, l’artista Daniela Giarratana e numerose famiglie.

Protagonisti della mattinata sono stati anche i bambini della scuola, che hanno accolto gli ospiti con canti e momenti di festa. Al termine dell’inaugurazione hanno voluto ringraziare personalmente l’artista, abbracciandola in un gesto spontaneo che ha caratterizzato uno dei momenti più significativi della giornata.

Nel corso degli interventi, il sindaco Vito Leccese, la presidente Alessandra Lopez e la dirigente scolastica hanno espresso il proprio ringraziamento a Retake per il lavoro svolto, evidenziando il ruolo dell’educazione alla bellezza nel miglioramento della qualità della vita, nel rafforzamento del senso di appartenenza e nella crescita delle nuove generazioni.

«Vedere i bambini riconoscersi in questo spazio e viverlo con entusiasmo è la conferma più bella del valore di iniziative come questa», commenta Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari. «L’arte può trasformare un luogo, ma soprattutto può creare relazioni, stimolare curiosità e generare un senso di comunità che resta nel tempo».

L’opera arricchisce gli spazi della scuola con colori vivaci, elementi naturali e dettagli interattivi, contribuendo a rendere l’ambiente più accogliente e stimolante. Il murale si inserisce nel percorso di valorizzazione degli spazi educativi portato avanti negli ultimi anni all’interno dell’Istituto Comprensivo Poggiofranco – T. Fiore.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale e un rinfresco condiviso tra istituzioni, insegnanti, famiglie, volontari e studenti. Un’occasione che ha riunito diverse realtà del territorio attorno a un progetto comune. Retake Bari ha inoltre ringraziato Daniela Giarratana per il lavoro svolto, tutti i volontari coinvolti nell’iniziativa e Sikkens per il supporto fornito attraverso la donazione dei colori utilizzati per la realizzazione del murale.