Bari, il basket riaccende l’identità cittadina: al via lo storico “Torneo dei Quartieri”

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Quindici anni di attesa stanno per interrompersi sul parquet. Oggi 8 giugno, Bari riabbraccia ufficialmente lo storico “Torneo dei Quartieri di Basket”, una manifestazione sportiva che unisce la pura passione per la pallacanestro a un viscerale senso di appartenenza rionale. Per due settimane intere, le diverse anime della città si sfideranno in una serie di partite uniche e ad alto tasso agonistico, pronte a riaccendere l’entusiasmo della comunità barese. L’evento, i cui aggiornamenti e calendari ufficiali saranno interamente consultabili tramite la pagina Facebook dedicata, si svilupperà all’interno di tre palazzetti storici e d’eccellenza del territorio: il Pala Martino, il Pala Carrassi (da cui domani prenderà ufficialmente il via la prima gara) e la Società Ginnastica Angiulli.

A sottolineare il profondo valore sociale e culturale dell’iniziativa è intervenuto Lorenzo Leonetti, evidenziando come l’appuntamento rappresenti un pilastro fondamentale per valorizzare una disciplina da sempre radicata nel capoluogo pugliese. “Questo torneo riesce a coniugare la passione per il basket con il forte senso di appartenenza ai propri quartieri – ha dichiarato – dando vita a partite all’insegna della sana competizione, del rispetto e della condivisione”. Al di là del verdetto sportivo e dei canestri segnati, la kermesse si propone come un potente e straordinario collettore di aggregazione sociale. L’obiettivo principale resta infatti quello di promuovere i valori positivi della comunità cittadina, trasformando ogni singolo match in una festa collettiva capace di unire diverse generazioni di appassionati, sportivi e semplici cittadini sotto i colori della propria identità di quartiere.