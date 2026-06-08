LUNEDì, 08 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,915 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,915 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lavori Aqp: possibili disagi a Conversano e Polignano a Mare. Ecco quando

Per migliorare il servizio

Pubblicato da: redazione | Lun, 8 Giugno 2026 - 14:04
rubinetto
  • 38 sec
Annunci

fal


Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’ambito del Progetto Risanamento Reti 4 – “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese”. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria di condotte e di apparecchiature di regolazione e controllo della portata e della pressione lungo la condotta suburbana di alimentazione alla rete idrica al servizio degli abitati di Conversano e di Polignano a Mare (BA).

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 10 giugno 2026 alle utenze degli abitati di Conversano e di Polignano a Mare site lungo strada comunale Ponte Interrotto angolo viale Carbonelli fino a strada comunale De Nigris (Complesso residenziale Neapolis).

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Lavori Aqp: possibili disagi a Conversano...

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico...
- 8 Giugno 2026
Scuola e Università

Corsi formativi in ambito meccatronico nella...

“Abbiamo compiuto un passo importantissimo per l’ampliamento dell’offerta formativa per i...
- 8 Giugno 2026
Puglia

Ospedale Monopoli-Fasano, al via il trasferimento...

Sono iniziate questa mattina le operazioni di trasferimento delle attività sanitarie...
- 8 Giugno 2026
Dalla città

Bari, alla scuola Martin Luther King...

Una parete che si trasforma in uno spazio pieno di colori...
- 8 Giugno 2026