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Sicurezza a Bari, Sisto: “Servono vigili di quartiere nei municipi”

La proposta del viceministro alla Giustizia e segretario cittadino di Forza Italia

Pubblicato da: redazione | Lun, 8 Giugno 2026 - 15:14
polizia locale
  • 55 sec
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Più presenza della polizia locale nei quartieri e un presidio costante del territorio. È la proposta lanciata dal viceministro alla Giustizia e segretario cittadino di Forza Italia Bari, Francesco Paolo Sisto, intervenuto nel corso di una conferenza stampa dedicata al tema della sicurezza urbana e al ruolo della polizia municipale.

Secondo Sisto, l’organico della Polizia locale di Bari, composto da 663 unità, consentirebbe di rafforzare la presenza degli agenti nei diversi municipi cittadini attraverso l’istituzione dei cosiddetti vigili di quartiere, già presenti in molte altre realtà urbane. “La sicurezza non è un costo ma un investimento – ha dichiarato – e su questo tema registriamo una significativa assenza dell’amministrazione comunale”. Per il rappresentante di Forza Italia, attualmente gran parte dell’attività della polizia municipale sarebbe concentrata sulle funzioni amministrative e sanzionatorie, mentre andrebbe maggiormente valorizzato il ruolo di prevenzione e controllo del territorio.

“Prima delle sanzioni viene il diritto dei cittadini a sentirsi sicuri – ha aggiunto Sisto –. Bari non ha bisogno di un presidio delle forze armate, ma di una presenza più visibile della polizia municipale nei quartieri”. Sisto ha quindi auspicato una riorganizzazione delle risorse disponibili, con pattuglie e agenti impegnati quotidianamente nelle strade cittadine. “Con quasi settecento agenti – ha concluso – non dovrebbe essere difficile garantire la presenza di decine di vigili per turno sul territorio. Vogliamo vedere gli agenti camminare nei quartieri e svolgere una funzione preventiva e deterrente”.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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