Puglia, Decaro incontra Confindustria: un’agenda condivisa per lo sviluppo del territorio

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Energia, lavoro, infrastrutture e agroalimentare: sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra il presidente di Confindustria Puglia, Nicola Delle Donne e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Un confronto a tutto campo sulle sfide e le opportunità per lo sviluppo economico e industriale della regione.

Sul fronte dell’energia, Confindustria Puglia ha ribadito la necessità di un quadro normativo regionale che favorisca gli investimenti nelle rinnovabili, con regole certe e tempi autorizzativi compatibili con le esigenze delle imprese. Strettamente collegato è il tema delle aree idonee, per le quali gli industriali chiedono una perimetrazione capace di conciliare la tutela del territorio con le esigenze di crescita del sistema produttivo.

Spazio anche all’agroalimentare, settore che per la Puglia resta strategico. Al centro del confronto, la necessità di rafforzare l’identità delle produzioni regionali attraverso un brand territoriale capace di valorizzare l’intera filiera e sostenere il posizionamento delle eccellenze pugliesi sui mercati nazionali e internazionali.

Sul lavoro, il confronto si è concentrato sull’offerta formativa e sul suo allineamento alle competenze richieste dalle imprese, oltre che sul sostegno all’autoimprenditorialità giovanile. Sul versante degli insediamenti produttivi, Delle Donne ha sottolineato l’importanza di attrarre operatori qualificati, capaci di generare occupazione stabile, innovazione e ricadute economiche diffuse. Infine, le infrastrutture logistiche: logistica portuale, poli del freddo per l’ortofrutta e corridoi cargo per collegare le aree produttive del Sud-est barese e del Tarantino.

“La Puglia ha le risorse, le competenze e la posizione geografica per giocare un ruolo da protagonista nello scenario produttivo nazionale ed europeo – dichiara Delle Donne –. Ma perché questo potenziale si traduca in crescita reale servono norme che facilitino gli investimenti, una programmazione efficace e una visione condivisa tra istituzioni e imprese. L’incontro di oggi conferma la volontà di lavorare insieme sui temi strategici per il futuro della regione. Abbiamo particolarmente apprezzato la disponibilità e l’attenzione del Presidente Decaro, un segnale importante di ascolto e confronto con il mondo produttivo pugliese.”

Decaro dal canto suo ha confermato che su diversi fronti la Regione è già al lavoro: “L’incontro di oggi è stato come sempre costruttivo e incentrato su proposte su cui la Regione ha già cominciato a lavorare. In primis l’aggiornamento del catalogo formativo che deve necessariamente passare da un confronto con il mondo dell’impresa che oggi deve far fronte a nuove sfide del mercato attraverso la formazione di nuove competenze. Così come stiamo lavorando sulle filiere del made in Puglia con un incentivo sulla trasformazione industriale dei nostri prodotti. Abbiamo tanto lavoro da fare, siamo consapevoli che le congiunture economiche e politiche internazionali non sono favorevoli e che le conseguenze sulle imprese non sono di facile gestione. Ma siamo intenzionati a fare la nostra parte, continuando ad ascoltare le esigenze degli imprenditori così come di tutti i soggetti coinvolti nel partenariato socio economico per continuare a crescere insieme. Un ulteriore impegno la Regione lo ha chiesto alle strutture che stanno verificando le domande in istruttoria a valere sui bandi di incentivazione affinché si possano concludere le procedure, avviare le pratiche e immettere sul mercato liquidità fondamentale al sistema delle imprese e del lavoro”.