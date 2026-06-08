Ospedale Monopoli-Fasano, al via il trasferimento delle attività sanitarie

Sono iniziate questa mattina le operazioni di trasferimento delle attività sanitarie nel nuovo ospedale Monopoli-Fasano, situato in contrada Lamalunga-Sant’Antonio d’Ascula. Il trasloco dal presidio ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli proseguirà fino al prossimo 15 giugno, secondo il cronoprogramma predisposto dalla Asl Bari.
Nelle prime giornate saranno completate le attività preparatorie necessarie al trasferimento dei servizi. Da mercoledì 10 giugno prenderà invece il via il trasferimento delle unità operative di Medicina Interna, Cardiologia, Neurologia, Chirurgia Generale, Ortopedia, Otorinolaringoiatria e Urologia.
Tra i passaggi più significativi dell’operazione figura la cessazione dell’attività del Pronto Soccorso del “San Giacomo”, prevista a partire dall’11 giugno, con il contestuale avvio delle funzioni nel nuovo presidio ospedaliero. All’avvio delle operazioni ha preso parte anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha effettuato un sopralluogo nella nuova struttura sanitaria. Il trasferimento rappresenta una delle fasi conclusive del percorso che porterà alla piena operatività del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, destinato a servire un ampio bacino di utenza del sud-est barese.
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