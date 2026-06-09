MARTEDì, 09 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,926 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,926 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Attivisti Flotilla detenuti in Libia, la Regione Puglia chiede il rilascio immediato

Approvata all’unanimità una mozione che sollecita il Governo a intensificare gli sforzi diplomatici per permettere il rientro dei volontari

Pubblicato da: redazione | Mar, 9 Giugno 2026 - 15:08
Foto Facebook Freedom Flotilla Italia
  • 51 sec
Annunci

fal


Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una mozione con cui si chiede al Governo italiano di intensificare ogni iniziativa diplomatica per ottenere la liberazione degli attivisti della Global Sumud Flotilla trattenuti in Libia e favorirne il rapido rientro nei rispettivi Paesi.

Il documento, presentato dal consigliere regionale Felice Spaccavento, impegna il presidente della Regione Puglia ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché il Governo centrale metta in campo “ogni sforzo diplomatico” nelle sedi competenti per garantire la liberazione dei dieci attivisti fermati nei pressi di Sirte e successivamente trattenuti nelle carceri di Bengasi. Tra i componenti della spedizione umanitaria figurano anche due italiani di origine pugliese: Domenico Centrone, detto Nico, di Molfetta, e Dina Alberizia, originaria della provincia di Foggia e residente a Torino.

Nel corso della discussione in aula è stato ricordato che alcuni degli attivisti, tra cui lo stesso Centrone, avrebbero avviato uno sciopero della fame e della sete per protestare contro la detenzione. Nei giorni scorsi i genitori del giovane molfettese hanno inoltre lanciato un appello pubblico alle istituzioni italiane chiedendo un intervento per ottenere il rilascio dei volontari. Con l’approvazione della mozione, il Consiglio regionale ha espresso solidarietà agli attivisti e alle loro famiglie, auspicando una rapida soluzione della vicenda e il ritorno in sicurezza dei volontari coinvolti nella missione umanitaria.

Foto Facebook Freedom Flotilla Italia

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, la città “fa cassa” sull’evasione:...

Bari chiude il 2025 con un avanzo libero di oltre 33,5...
- 9 Giugno 2026
Attualità

Bari sempre più desiderata dai turisti...

Bari continua a rafforzare la propria attrattività turistica anche grazie alla...
- 9 Giugno 2026
Primo Piano

Attivisti Flotilla detenuti in Libia, la...

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una mozione con...
- 9 Giugno 2026
Primo Piano

Incendi boschivi, in Puglia dal 15...

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 299 del...
- 9 Giugno 2026