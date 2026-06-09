Bari, prende forma il parco Bellavista: completato il manto erboso del primo campo da calcio

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Proseguono i lavori del lotto 6 di Bari Costasud, il “Parco Bellavista”, uno degli interventi inseriti nel più ampio programma di rigenerazione urbana della costa sud del capoluogo pugliese, finanziato con oltre 86 milioni di euro. Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove negli ultimi giorni è stata completata la posa del manto erboso del nuovo campo da calcio a 7. Sono inoltre in corso le lavorazioni per il campo da calcio a 11, omologato per il campionato di Eccellenza, mentre risultano ultimati i nuovi spogliatoi con i relativi impianti.

Il lotto interessa un’area di circa 15 ettari compresa tra via Gentile, il litorale e la linea ferroviaria. Il progetto punta alla realizzazione di un grande parco sportivo e ricreativo integrato nel futuro parco reticolare di Costa Sud, con l’obiettivo di connettere il mare al retroterra agricolo attraverso percorsi ciclopedonali e nuovi spazi dedicati allo sport e alla socialità. Sul fronte delle opere già realizzate, sono stati completati i percorsi pedonali, è quasi ultimata l’area parcheggio a ridosso di via Gentile e sono in corso gli interventi per la realizzazione degli altri spazi di sosta. Avviate anche le piantumazioni delle specie vegetali previste dal progetto.

Tra le opere previste figurano un campo da calcio a 11 in erba naturale, un campo da calcetto in erba sintetica, campi da tennis, pickleball, basket e pallavolo, due campi da beach volley, uno skatepark, un anfiteatro, un’area per il bicicross e spazi dedicati ai bambini. Il progetto comprende inoltre il collegamento con il futuro sottopasso ferroviario che sarà realizzato da Rfi. È già stato impostato il tracciato di strada Cannone, che collegherà il parco al mare e sarà dotato di marciapiedi, illuminazione pubblica e rete fognaria.

“Calcare per la prima volta uno dei nuovi campi da calcio del Bellavista regala già una sensazione speciale – ha dichiarato Leccese -in un momento in cui la domanda di impianti sportivi pubblici è sempre più forte, l’area del lotto 6 del grande progetto del parco lineare di Costa Sud ci offre l’opportunità di ampliare l’offerta di spazi dedicati sia all’attività sportiva amatoriale sia a quella agonistica. Tutte le scelte progettuali sono state guidate dalla volontà di rigenerare gli spazi esistenti secondo una visione sostenibile e attenta all’ambiente: perfino i parcheggi sono stati realizzati con pavimentazioni drenanti, capaci di integrarsi armoniosamente con il contesto naturale circostante. Nel suo complesso, sarà un’opera vissuta dalla città 365 giorni all’anno, un luogo di sport, socialità e benessere, capace di offrire ai cittadini uno spazio di incontro e di svago a pochi passi dal centro urbano”, ha concluso.