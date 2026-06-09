Bari sempre più desiderata dai turisti stranieri, il web traina la crescita a livello internazionale

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Bari continua a rafforzare la propria attrattività turistica anche grazie alla promozione digitale. A confermarlo sono i segnali raccolti da BariExperience.com, il progetto dedicato alla valorizzazione del territorio barese che registra un crescente interesse da parte di utenti stranieri in cerca di informazioni sulla città e sulle esperienze da vivere durante un soggiorno in Puglia. Secondo quanto emerso dall’analisi delle richieste ricevute dal portale, il capoluogo pugliese compare sempre più spesso tra le destinazioni prese in considerazione dai viaggiatori internazionali. Le ricerche non riguardano soltanto monumenti e luoghi di interesse, ma anche ristoranti, spiagge, tradizioni locali, eventi, mercati, mobilità urbana, shopping e vita notturna.

BariExperience.com, riconosciuto come “Eccellenza italiana per la promozione del Made in Italy”, negli anni è diventato un punto di riferimento per migliaia di utenti italiani e stranieri che desiderano programmare il proprio viaggio nel territorio barese e approfondire aspetti meno conosciuti della destinazione. Tra gli elementi evidenziati dal progetto vi è il ruolo crescente della narrazione online nella costruzione dell’immagine della città. In diversi casi, infatti, alcuni viaggiatori hanno dichiarato di aver scelto Bari come meta delle proprie vacanze proprio dopo aver consultato contenuti e informazioni presenti sul portale. In altri casi, una percezione inizialmente poco favorevole della città sarebbe stata superata grazie alla scoperta di luoghi, esperienze e peculiarità raccontate online.

Un fenomeno che riflette una tendenza sempre più diffusa nel settore turistico: la scelta della destinazione nasce spesso molto prima della partenza e si sviluppa attraverso la ricerca sul web, dove i viaggiatori costruiscono aspettative e raccolgono informazioni utili per organizzare il soggiorno. Secondo Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com e componente del direttivo Giovani Confcommercio Bari-Bat con delega al marketing territoriale, il viaggio inizia ormai molto tempo prima dell’arrivo nella destinazione scelta.

“L’attrattività di una destinazione non dipende più soltanto dalla bellezza dei luoghi, ma anche dalla capacità di raccontarli nel posto giusto e al momento giusto”, sottolinea Giuliani, evidenziando l’importanza di una promozione coordinata che coinvolga istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. L’interesse crescente verso aspetti legati alla vita quotidiana, alla gastronomia e alle tradizioni locali conferma inoltre come il turista contemporaneo sia sempre più orientato verso esperienze autentiche e personalizzate, contribuendo a rafforzare il posizionamento di Bari nel panorama turistico nazionale e internazionale.