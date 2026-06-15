Tentano furto a gioielleria nel centro commerciale di Molfetta: ladri in fuga

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Hanno sfondato uno degli ingressi del centro commerciale con un’auto e poi hanno tentato di abbattere la saracinesca di una gioielleria, ma l’arrivo della vigilanza li ha costretti alla fuga prima di riuscire a entrare. E’ accaduto nella notte al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, nel Barese. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo mezzanotte alcuni banditi hanno utilizzato una Fiat Panda come ariete contro una delle vetrate d’accesso della struttura commerciale di via Olivetti, nella zona industriale. Una volta entrati con il veicolo all’interno del centro, hanno diretto l’auto contro l’avvolgibile metallico della gioielleria Bluespirit, danneggiandolo senza però riuscire a completare l’effrazione. L’attivazione del sistema antintrusione ha richiamato una pattuglia della vigilanza privata Securpol, già impegnata nei controlli notturni della zona. All’arrivo delle guardie giurate, la vettura era ancora ferma contro la serranda del negozio, mentre gli autori del tentato furto si erano allontanati senza riuscire a impossessarsi dei preziosi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Molfetta, che hanno eseguito il sopralluogo insieme al titolare dell’attività. Sono in corso gli accertamenti per quantificare i danni e acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza, utili a ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Ne dà notizia l’Agi.