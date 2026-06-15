Controlli della movida a Bari, blitz in un locale notturno: carenze igieniche e maxi sanzione

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Nel fine settimana appena trascorso, i militari della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, supportati da un dispositivo composto da reparti specializzati, hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio nei quartieri Carbonara e Picone. L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza sulle principali arterie stradali e nelle aree di maggiore aggregazione in prossimità dei locali di pubblico spettacolo, ha visto l’impiego congiunto, nell’arco orario notturno, del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, dei Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), del Nucleo Cinofili di Modugno con il supporto di personale della Polizia Locale – Settore Annona.

Il bilancio delle attività ha portato all’ispezione di un esercizio pubblico e a controlli mirati alla circolazione stradale.

Nello specifico, i militari hanno ispezionato un noto locale di intrattenimento. Al termine degli accertamenti, al titolare dell’attività sono state contestate violazioni amministrative inerenti la normativa di settore. In particolare, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Tali infrazioni hanno comportato l’elevazione di sanzioni per un importo complessivo di 9.100 € e la contestuale segnalazione dell’attività alla competente Autorità Sanitaria Locale (ASL) per i provvedimenti del caso.

Inoltre, grazie anche all’impiego e al fiuto di un’unità cinofila, i Carabinieri hanno segnalato alla locale Prefettura (quale assunzione per uso personale di sostanza stupefacente) due giovani sorpresi in possesso rispettivamente di 4.4 e 0.68 grammi di hashish.

Complessivamente, il dispositivo di sicurezza dispiegato ha permesso di procedere all’identificazione di 65 persone e al controllo di 25 veicoli, garantendo un presidio di legalità nelle aree della movida cittadina.

I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, in sinergia con i reparti speciali dell’Arma, proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.