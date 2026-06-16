Bari, blitz a Japigia: in corso lo sgombero di un immobile Arca occupato

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Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle occupazioni abusive, nella giornata odierna, è in corso l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di urgenza, con contestuale sgombero degli occupanti, emesso dalla Procura della Repubblica di Bari in ordine al delitto di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) e 639 bis (casi di esclusione della perseguibilità a querela) (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa)di un alloggio di edilizia popolare dislocato nel quartiere Japigia del capoluogo e di proprietà dell’agenzia Regionale per la Casa e l’Ambiente Puglia.

In particolare, a seguito di una autonoma, peculiare ed elaborata attività di analisi sugli assegnatari di diversi immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) ubicati nel Comune di Bari condotta dall’arma dei Carabinieri, attribuendo priorità laddove fossero presenti soggetti appartenenti a clan locali, è emerso, attraverso mirati accertamenti documentali abbinati a metodi tradizionali di indagine, come l’occupante aveva invaso arbitrariamente l’alloggio e protratto nel tempo la conduzione sine titulo, permanendo anche dopo la diffida al rilascio dell’immobile. Tali accertamenti hanno già portato all’esecuzione dall’inizio dell’anno di altri sequestri, prefiggendosi l’obiettivo di restituire gli immobili agli aventi diritto.

Nella cornice delle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale dell’ordine e della sicurezza Pubblica nel mese di gennaio in occasione dell’esecuzione dei già richiamati analoghi provvedimenti, le attività di sgombero sono in corso coordinate, sotto il profilo tecnico-operativo, dal Questore di Bari con l’impiego di personale della Questura di Bari e di militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, nonché di personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, e con la collaborazione, per i profili di competenza, dei Servizi Sociali del Comune di Bari e della locale ASL.

L’attività conferma il costante impegno delle istituzioni locali, Prefettura, Procura della Repubblica e Forze di Polizia, nel ripristino della legalità e nella tutela dei cittadini, contrastando con fermezza il fenomeno dell’occupazione delle case popolari e ogni altra forma di illegalità.

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