Dall’abbandono al giardino di tutti: a Bari la rivoluzione verde degli “invisibili”

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Quando si spengono i riflettori dei grandi eventi, restano le storie di riscatto del territorio. A distanza di giorni dalla conclusione del progetto “Green Rock” – la campagna di sostenibilità ambientale promossa da Coop Alleanza 3.0 e Live Nation in concomitanza con le tappe baresi del tour Vasco Live 2026 – l’associazione InConTra traccia un bilancio che va ben oltre la semplice pulizia urbana, abbattendo i pregiudizi sui quartieri considerati “difficili”.

I Green Angels, insieme ai volontari dell’associazione e a Legambiente Puglia, hanno unito le forze per un’operazione straordinaria di riqualificazione e piantumazione. L’intervento ha toccato il quartiere San Paolo e via Dieta di Bari, precisamente nella delicata area situata davanti alla mensa polifunzionale di InConTra. Lì, dove prima regnavano solo cemento e abbandono, sono stati piantati piccoli alberi e arbusti per ridare dignità a uno spazio dedicato alle fasce più fragili della popolazione.“Abbiamo atteso volutamente. Abbiamo lasciato che i giorni passassero e che il silenzio parlasse, per respirare a fondo e guardare con gli occhi del cuore quello che stava succedendo” spiegano i responsabili di InConTra. “Ci dicevano che ne valeva la pena. Ci dicevano che quelle zone sono dimenticate, sporche, difficili. Luoghi pensati da molti come pericolosi, territori da cui stare alla larga. E invece, i fatti hanno travolto ogni stupido pregiudizio con la forza della bellezza”.

La sorpresa più grande per gli organizzatori è arrivata a riflettori spenti. Gli “invisibili” della città, persone che frequentano abitualmente la mensa e che vivono ai margini, hanno adottato le nuove piante. “Vedere le persone che frequentano abitualmente quei luoghi, gli invisibili della nostra città, avvicinarsi a quegli alberi non per distruggerli, ma per prendersene cura” continua l’associazione, sottolineando come la terra sia diventata il giardino di tutti. “Li hanno adottati. Li custodiscono con gioia e con un senso di appartenenza che toglie il fiato”. Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile da una sinergia che ha visto in prima linea le istituzioni locali. Dall’associazione è giunto un ringraziamento pubblico a Luisa Verdoscia (presidente del Municipio San Paolo), ad Annamaria Ferretti (presidente del Primo Municipio) e all’assessore cittadino al Welfare, Michelangelo Cavone. “L’amore per la nostra terra ha vinto. Questi alberi cresceranno, e con loro la speranza che nessun quartiere e nessun essere umano debba mai più essere definito irrecuperabile” conclude la nota di InConTra.