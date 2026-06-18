L’insegna stradale è rotta da mesi. Accade a Palese, in particolare in via del Pino. A denunciarlo un cittadino che evidenzia una condizione di abbandono relativa al quartiere che traspare anche dalle condizioni di abbandono di alcune zone. “La segnaletica è così da sei mesi, nessuno fa nulla”, denuncia il cittadino. Moltissime le segnalazioni, non solo relative a questo caso specifico, ma anche al quartiere in generale. In tanti evidenziano una condizione di degrado, soprattutto nelle ore serali, oltre che l’assenza di luoghi d’incontro che siano “vivi” e che possano attrarre giovani anche sul lungomare “che diventa spettrale dopo le 20 oppure in balia di chi monta gazebo e fornacelle appropiandosene come se fosse proprietà privata”, denuncia un altro residente.
Bari, a Palese insegna stradale rotta da mesi: “Ecco come è ridotto il nostro quartiere”
La denuncia
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