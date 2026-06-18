Bari, tra erba secca e verde abbandonato: la denuncia di FdI su parco Due Giugno

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Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia del Municipio 2 esprime forte preoccupazione per le condizioni di evidente degrado in cui versa il principale parco cittadino, Parco Due Giugno, che “dovrebbe rappresentare un simbolo di cura, decoro e attenzione per il verde pubblico”, si legge in una nota.

“Erba completamente secca, manutenzione del verde praticamente assente e aree che mostrano chiari segni di abbandono: questo è il risultato di una gestione che, nonostante i continui proclami sul “green” e sulla sostenibilità, sembra aver dimenticato l’importanza dei nostri spazi verdi. Mentre si continua a parlare di transizione ecologica e tutela dell’ambiente tanto decantata nelle scorse amministrative , l’impressione è che l’amministrazione sia oggi concentrata più sull’asfalto che sulla valorizzazione del patrimonio naturale della città – continua la nota – i cittadini meritano parchi curati, sicuri e vivibili. Per questo chiediamo interventi immediati di manutenzione e un piano concreto di riqualificazione del verde urbano, affinché il principale polmone verde della città torni ad essere un luogo decoroso e accogliente per famiglie, bambini e anziani”.