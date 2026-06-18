Bari, spaccio e degrado urbano: rinforzati i controlli a Carbonara

Nel pomeriggio di ieri 17 giugno è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” a Carbonara in Piazza Umberto I ed aree adiacenti, con l’impiego congiunto di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo disposto dal Questore di Bari dr. Annino Gargano, a seguito delle decisioni adottate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 18 febbraio e 26 maggio, al fine di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, spaccio di sostanze stupefacenti, degrado urbano e dell’immigrazione clandestina.

In particolare le operazioni, coordinate da un funzionario della Polizia di Stato, hanno visto la partecipazione di un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di pattuglie della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, di squadre del IX Reparto Mobile e dell’XI Reggimento Carabinieri nonché di un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato.

Nel corso dei controlli sono state identificate 199 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, 1 persone è stata deferita a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed 1 segnalata all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

Inoltre due persone sono state accompagnate negli uffici della Questura per accertamenti ulteriori.

I servizi ad “Alto Impatto” proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree più sensibili della città, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.