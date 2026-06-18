Presunte operazioni illecite per oltre 18 milioni di euro, quattro interdizioni nel Barese

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I finanzieri del Comando provinciale di Bari hanno notificato questa mattina un’ordinanza del Gip del Tribunale di Bari che dispone la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare funzioni direttive nell’ambito di persone giuridiche e imprese nei confronti di quattro persone indagate, a vario titolo, per reati di bancarotta. Il provvedimento rappresenta uno sviluppo di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari e condotta dalla Guardia di Finanza, che riguarda il fallimento e il concordato preventivo di cinque società riconducibili al gruppo imprenditoriale Matarrese,

Secondo l’ipotesi accusatoria, formulata nella fase delle indagini preliminari e che dovrà essere verificata nel corso del processo nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, gli amministratori delle società avrebbero posto in essere molteplici condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta da reati societari e per atti dolosi, oltre a episodi di bancarotta preferenziale. Le indagini sono partite dall’accesso alle procedure concorsuali di una delle società in stato di insolvenza. Successivamente la Procura ha chiesto la liquidazione giudiziale anche per altre quattro imprese, alla luce delle risultanze investigative che avrebbero evidenziato una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell’Erario e gravi squilibri economici e finanziari.

In particolare, gli indagati avrebbero distratto o dissipato una parte consistente del patrimonio societario, per un valore complessivo superiore a 18 milioni di euro. L’inchiesta aveva già portato, il 12 maggio scorso, al sequestro preventivo delle quote di una delle società coinvolte, del valore nominale di 7,376 milioni di euro, detenute da una holding riconducibile a una nota famiglia imprenditoriale barese. Nella stessa occasione erano stati notificati ai quattro indagati gli inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo davanti al Gip, al termine del quale sono state disposte le misure interdittive eseguite oggi. Come precisato dalla Procura, il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contraddittorio con la difesa.

Foto repertorio