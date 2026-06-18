Mobilità sostenibile, Bari premiata per il quinto anno come “Comune Ciclabile”

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Bari si conferma, per il quinto anno consecutivo, tra i Comuni Ciclabili FIAB, il riconoscimento assegnato dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta alle amministrazioni impegnate nella promozione della mobilità sostenibile e nello sviluppo delle infrastrutture dedicate alle due ruote.

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della nona edizione del progetto nazionale “ComuniCiclabili”, che valuta i territori sulla base di diversi parametri, tra cui infrastrutture, cicloturismo, moderazione del traffico, governance e promozione della mobilità ciclistica. Per il 2026 Bari conferma il punteggio di due “bike smile”.

A contribuire alla conferma del riconoscimento sono anche i 10 chilometri di nuovi percorsi ciclabili realizzati grazie ai fondi del PNRR, di cui 3,5 chilometri inseriti nell’itinerario nazionale BicItalia 6 – Ciclovia Adriatica. Un risultato che consente inoltre alla città di ottenere per la prima volta una valutazione specifica nell’area dedicata al cicloturismo.

Negli ultimi dieci anni la rete ciclabile cittadina è cresciuta sensibilmente, passando dai circa 7 chilometri del 2014 agli attuali 45 chilometri. L’obiettivo dell’amministrazione è raggiungere gli 80 chilometri entro il 2028 e i 100 chilometri entro il 2035, secondo quanto previsto dal Biciplan metropolitano.

La rete comprende percorsi in sede propria, tratti ciclopedonali, corsie ciclabili e collegamenti tra quartieri, università, stazioni ferroviarie, aree produttive e luoghi strategici della città. Tra gli interventi già completati figurano il collegamento tra Parco 2 Giugno, Campus universitario e stazione ferroviaria, il tratto della Ciclovia Adriatica da San Girolamo al Castello Svevo, i percorsi tra la Facoltà di Economia e il Ponte Adriatico, dal Ponte Adriatico al Teatro Margherita, da via Bruno Buozzi al Consorzio ASI e le infrastrutture nei quartieri Japigia e nelle aree vicine all’aeroporto.

Ai percorsi esistenti si aggiungono quelli finanziati dal PNRR, con la pista ciclabile di Palese già completata e gli interventi in corso a Santo Spirito, viale Europa, via Trisorio Liuzzi-via Giulio Petroni, via Fanelli, via Amendola e via Postiglione. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di Velo-city 2026, il principale appuntamento internazionale dedicato alla mobilità ciclistica e sostenibile, in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno.