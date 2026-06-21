Cucina, ricca di vitamine e fresca alleata per l’estate: in tavola l’anguria

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Fresca, dolce e dissetante, l’anguria è senza dubbio uno dei simboli dell’estate. Conosciuta anche come cocomero, è composta per oltre il 90% da acqua e rappresenta uno degli alimenti più indicati per affrontare le giornate più calde, contribuendo a mantenere il corpo idratato. Ma oltre a essere un piacere per il palato, questo frutto racchiude numerose proprietà benefiche che lo rendono un prezioso alleato della salute. Andiamo per gradi.

In primis l’anguria è ricca di vitamine A e C, fondamentali per il corretto funzionamento del sistema immunitario e per la salute della pelle. La vitamina A favorisce inoltre il benessere della vista, mentre la vitamina C contribuisce alla produzione di collagene e protegge le cellule dallo stress ossidativo.

Tra i suoi nutrienti più importanti spicca il licopene, il pigmento naturale responsabile del caratteristico colore rosso della polpa. Si tratta di un potente antiossidante che aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi, rallentando l’invecchiamento cellulare e contribuendo alla salute del cuore.

L’anguria contiene anche citrullina, un amminoacido che favorisce la circolazione sanguigna e può contribuire al rilassamento dei vasi sanguigni. Grazie all’elevato contenuto di acqua e di sali minerali come potassio e magnesio, aiuta inoltre a reintegrare i liquidi persi con la sudorazione e può risultare utile dopo l’attività fisica.

Povera di calorie e ricca di fibre, favorisce il senso di sazietà e rappresenta uno spuntino ideale per chi desidera seguire un’alimentazione equilibrata. Naturalmente, anche in questo caso è consigliabile consumarla nell’ambito di una dieta varia e bilanciata. L’anguria non è però solo il classico frutto da gustare a fette. In cucina può trasformarsi in protagonista di piatti originali e sorprendenti. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di anguria, feta e cetrioli

Tagliate a cubetti circa 500 grammi di anguria eliminando i semi. Aggiungete un cetriolo affettato finemente, 150 grammi di feta sbriciolata e qualche foglia di menta fresca. Condite con un filo di olio extravergine d’oliva, il succo di mezzo lime, un pizzico di sale e una macinata di pepe nero. Mescolate delicatamente e lasciate riposare in frigorifero per una decina di minuti prima di servire.

Carpaccio di anguria con bresaola e rucola

Tagliate l’anguria a fette sottili e disponetela su un piatto da portata come fosse un carpaccio. Aggiungete alcune fette di bresaola, una manciata di rucola fresca e delle scaglie di Parmigiano Reggiano. Condite con un filo di olio extravergine d’oliva, qualche goccia di aceto balsamico e una leggera macinata di pepe. Se gradite, completate il piatto con qualche noce spezzettata per aggiungere una nota croccante.