LUNEDì, 22 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,246 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,246 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Voti in cambio di lavoro e denaro: a Modugno l’ex sindaco e un ex assessore a rischio processo

La Dda di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per 11 imputati

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Giugno 2026 - 19:06
Tribunale Bari
  • 37 sec
Annunci

fal


Undici persone rischiano il processo per voto di scambio politico-mafioso a Modugno. La Dda di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio al termine delle indagini sulle elezioni comunali del 2020, quando secondo l’accusa alcuni candidati avrebbero stretto accordi con esponenti della criminalità organizzata in cambio di voti.
Tra gli imputati figurano l’ex sindaco di Modugno Nicola Bonasia e l’ex assessore alle attività produttive Antonio Lopez. Per la Dda, Bonasia avrebbe accettato — attraverso l’intermediazione di Lopez — la promessa da parte di membri del clan Parisi di Bari di procurare voti per il ballottaggio dell’ottobre 2020, in cambio di posti di lavoro. Lopez, per conto proprio, avrebbe anche consegnato denaro a membri del clan in cambio di voti.
A muoversi per conto del clan Parisi sarebbero stati Cristian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, ritenuti appartenenti all’organizzazione criminale. Bonasia avrebbe inoltre stipulato un analogo patto con Adriana Diomede, ritenuta referente del clan Diomede, in cambio della candidatura di sua figlia Lucia Bosco al consiglio comunale di Modugno. Secondo l’accusa, Bonasia e Lopez avrebbero stretto accordi di questo tipo anche con persone non appartenenti alla criminalità organizzata.
L’udienza preliminare si terrà il 16 luglio prossimo dinanzi al gup Giuseppe De Salvatore.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Neuroscienze e gusto, il sapore non...

Il sapore non risiede soltanto nel cibo, ma nasce dall’elaborazione del...
- 22 Giugno 2026
Attualità , Nazionale

Caldo e siccità, Unicef lancia l’allarme:...

In Italia oltre 7 milioni di bambini sono esposti alle ondate...
- 22 Giugno 2026
Dalla città

A Bari cinque spettacoli sulle vittime...

Cinque spettacoli di teatro civile, cinque storie di persone che hanno...
- 22 Giugno 2026
Cronaca

Voti in cambio di lavoro e...

Undici persone rischiano il processo per voto di scambio politico-mafioso a...
- 22 Giugno 2026