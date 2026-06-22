Voti in cambio di lavoro e denaro: a Modugno l’ex sindaco e un ex assessore a rischio processo

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Undici persone rischiano il processo per voto di scambio politico-mafioso a Modugno. La Dda di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio al termine delle indagini sulle elezioni comunali del 2020, quando secondo l’accusa alcuni candidati avrebbero stretto accordi con esponenti della criminalità organizzata in cambio di voti.

Tra gli imputati figurano l’ex sindaco di Modugno Nicola Bonasia e l’ex assessore alle attività produttive Antonio Lopez. Per la Dda, Bonasia avrebbe accettato — attraverso l’intermediazione di Lopez — la promessa da parte di membri del clan Parisi di Bari di procurare voti per il ballottaggio dell’ottobre 2020, in cambio di posti di lavoro. Lopez, per conto proprio, avrebbe anche consegnato denaro a membri del clan in cambio di voti.

A muoversi per conto del clan Parisi sarebbero stati Cristian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, ritenuti appartenenti all’organizzazione criminale. Bonasia avrebbe inoltre stipulato un analogo patto con Adriana Diomede, ritenuta referente del clan Diomede, in cambio della candidatura di sua figlia Lucia Bosco al consiglio comunale di Modugno. Secondo l’accusa, Bonasia e Lopez avrebbero stretto accordi di questo tipo anche con persone non appartenenti alla criminalità organizzata.

L’udienza preliminare si terrà il 16 luglio prossimo dinanzi al gup Giuseppe De Salvatore.