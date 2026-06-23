Igor Protti nel cuore di Bari per sempre, intitolata a lui la curva Nord del San Nicola

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La Curva Nord dello stadio San Nicola sarà intitolata a Igor Protti. La Giunta comunale di Bari ha approvato oggi la delibera che rende omaggio allo storico capitano biancorosso, scomparso il 19 giugno, accogliendo la richiesta condivisa dall’intero Consiglio comunale. Il provvedimento dà seguito all’annuncio del sindaco Vito Leccese, che nella seduta di ieri del Consiglio comunale aveva anticipato la volontà dell’amministrazione di dedicare la Curva Nord allo “Zar”, dopo il minuto di raccoglimento osservato in sua memoria.

Nelle motivazioni della delibera il Comune sottolinea il profondo legame tra Protti e la città. “«L’intitolazione della Curva Nord a Igor Protti è un atto dovuto nei confronti di un uomo che ha saputo conquistare il cuore dei baresi ben oltre le straordinarie imprese sportive. Ha incarnato valori come umiltà, lealtà, sacrificio e senso di appartenenza, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi e cittadini”. L’amministrazione ricorda inoltre come la storia dell’ex attaccante sia “indissolubilmente legata a quella della città”. Con la maglia biancorossa Protti ha scritto alcune delle pagine più significative della storia del Bari, costruendo nel tempo un rapporto speciale con la tifoseria, consolidato anche dal conferimento della cittadinanza onoraria e delle chiavi della città nel 2007.

“La Curva Nord è il luogo che più di ogni altro custodisce la passione del popolo biancorosso. Intitolarla a Igor Protti significa consegnare la sua memoria alle generazioni future e fare in modo che il suo nome continui a vivere dove più forte risuona l’amore per il Bari”, si legge ancora nel provvedimento. Capocannoniere della Serie A nella stagione 1995-1996 con 24 reti realizzate in maglia biancorossa, Igor Protti resta una delle figure più amate nella storia sportiva di Bari e uno dei simboli più rappresentativi dell’identità del club e della città.