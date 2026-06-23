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“I social sono un’emergenza nazionale”: da Bari la richiesta al governo di vietare le piattaforme ai minori di 16 anni

L'appello di Consumerismo No Profit dopo la stretta nel Regno Unito

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Giugno 2026 - 14:14
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  • 2 min
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L’impatto devastante delle piattaforme social sulla società e in particolare sulle giovani generazioni non è più solo una teoria, ma una realtà confermata dalle evidenze scientifiche, ed è fondamentale che anche il governo italiano si mobiliti il prima possibile per legiferare con fermezza e determinazione l’accesso, l’uso e la regolazione delle piattaforme social. Lo afferma Raffaella Lauciello, Delegata di Consumerismo No Profit per il Comune di Bari, commentando la decisione della Gran Bretagna di vietare i social media ai minori di anni 16.

“Ormai i fenomeni sociali e persino le scelte politiche sono sempre più determinati dai condizionamenti ineludibili delle logiche algoritmiche delle piattaforme social appositamente costruite per condizionare e rendere dipendenti persone, tanto più le fasce più deboli come i giovani – spiega la Delegata di Consumerismo per il Comune di Bari, Raffaella Lauciello – È urgente che il governo italiano adotti provvedimenti al riguardo e consideri il tema una emergenza nazionale così come stanno facendo numerose democrazie. Questo anche per smentire le voci di corridoio che vedrebbero i rappresentanti dei big social in Italia essere a stretto contatto con la politica, al punto da condizionarne le relative scelte come quella di introdurre misure che attribuiscono responsabilità più verso i genitori che verso le piattaforme. Quindi il governo mostri sensibilità verso le giovani generazioni e si adoperi subito per disciplinare l’accesso e soprattutto gli effetti dei social sulle giovani generazioni, come fatto da Gran Bretagna e altri Paesi europei” – conclude Lauciello.

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