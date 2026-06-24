Regione Puglia, Annibale D’Elia è il nuovo direttore del Dipartimento Cultura: torna in Puglia dopo anni a Milano

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È milanese di nascita ma con una lunga storia professionale legata alla Puglia. Annibale D’Elia è il nuovo Direttore del Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili della Regione Puglia, nominato questo pomeriggio dalla Giunta regionale su proposta del presidente Antonio Decaro, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, dell’Atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo MAIA 2.0. L’incarico avrà durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

D’Elia, nato a Milano nel 1970, si occupa da oltre vent’anni di innovazione nelle politiche pubbliche. Il suo legame con la Puglia risale agli inizi della carriera, quando ha cofondato una cooperativa premiata nel 2000 come migliore impresa under 32 in Italia. Ha poi diretto il programma della Regione Puglia per i giovani “Bollenti Spiriti” e ha fatto parte della task force del Ministro dell’Economia che ha delineato la normativa italiana sulle startup innovative.

Negli anni successivi ha collaborato con enti locali, università, fondazioni, regioni e ministeri sui temi dell’innovazione sociale e culturale, dell’educazione e dello sviluppo locale. Dal 2017 al 2025 ha lavorato come dirigente al Comune di Milano, dove ha ricoperto gli incarichi di Direttore Innovazione economica e sostegno all’impresa e di Direttore Economia Urbana, moda e design, occupandosi tra le altre cose di economia di prossimità, manifattura urbana 4.0 ed economia circolare, di rigenerazione e messa in rete di spazi socioculturali e dei grandi eventi urbani sulla moda e il design.