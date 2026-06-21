Puglia premiata: L’Agenzia Asset della Regione Puglia vince lo “Smartphone d’Oro” 2026

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Uno spot televisivo pugliese conquista il premio più ambito della comunicazione pubblica digitale in Italia. Il videospot “Al volante il cellulare può aspettare”, realizzato dall’Agenzia Asset della Regione Puglia, ha vinto il primo premio “Smartphone d’Oro” 2026, assegnato dalla Fondazione Italia Digitale nell’ambito degli Stati generali della comunicazione pubblica, che si sono tenuti a Roma.

Il riconoscimento, giunto quest’anno alla settima edizione, premia ogni anno le migliori pratiche di comunicazione, informazione e servizi ai cittadini da parte di enti pubblici, attraverso piattaforme web, social, chat, intelligenza artificiale e realtà virtuale. Lo spot dell’Asset ha superato altre 69 candidature provenienti da enti pubblici di tutta Italia, convincendo sia una giuria di esperti sia oltre ventimila votanti online.

Il video ruota attorno a un’idea semplice ma efficace: guidare con lo smartphone in mano equivale a farlo con gli occhi bendati. Un messaggio diretto, realizzato a basso costo con la direzione artistica di Carlo Curci, che ha girato a lungo sulle televisioni pugliesi. Lo spot rientra nelle attività del Centro Regionale di Monitoraggio e governo della Sicurezza Stradale (CReMSS), struttura che fa capo alla stessa Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e di cui è responsabile Pierpaolo Bonerba.

“Accogliamo la notizia con grande soddisfazione; questo riconoscimento – ha commentato il direttore Asset Elio Sannicandro – corona anni di impegno sul versante dell’educazione stradale da parte dell’Asset e della Regione Puglia, testimoniato da varie iniziative, a cominciare dal progetto ‘La strada non è una giungla’ condotta da dieci anni in Puglia nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma anche da spot, incontri e altri eventi sul tema. Il lavoro è lungo, una semina che passa dalla formazione delle giovani generazioni e punta a mutare l’approccio culturale ai pericoli della strada e al valore della vita”.