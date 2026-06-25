Crisi Natuzzi, salta l’accordo con i sindacati: scatta il piano di ristrutturazione

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Nel corso dell’incontro tenutosi nella giornata di ieri presso Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Natuzzi S.p.A. ha ribadito la necessità di avviare quanto prima il Piano di Ristrutturazione volto a riportare l’azienda su una traiettoria di sostenibilità economica e finanziaria, all’interno del più ampio processo di composizione negoziata della crisi (CNC).

Nonostante la disponibilità dell’azienda nel recepire la quasi totalità delle modifiche avanzate dalle OO.SS sul “Protocollo” proposto dal MIMIT, durante il confronto che si è protratto sino a tarda notte, non è stato possibile raggiungere un’intesa.

L’azienda – pur ringraziando il MIMIT per i significativi sforzi profusi – esprime rammarico per il mancato raggiungimento di un accordo che sarebbe stato uno strumento prezioso per proseguire il confronto e affrontare il percorso di ristrutturazione dell’azienda in uno spirito di dialogo costruttivo e responsabile.

Natuzzi Spa – a valle degli esiti dell’incontro ministeriale – ribadisce la necessità di non differire ulteriormente le azioni di risanamento per la messa in sicurezza dell’azienda e conferma l’avvio del Piano di risanamento.

Tale piano sarà attuato in osservanza alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi, volta a garantire la gestione trasparente e proattiva della ristrutturazione aziendale. Questo percorso si rende oggi necessario per garantire la sostenibilità del progetto industriale e la tutela occupazionale nel Polo Italia.

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