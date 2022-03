In via Crispi “il dilemma dei passanti”: ci sono due cantieri, uno da un lato e l’altro di fronte. Con cartelli contrastanti: da una parte “pedoni a sinistra” e dall’altra “pedoni sull’altro marciapiede”. E alla fine il pedone è costretto a camminare per strada. La segnalazione arriva dai residenti della zona che richiedono per il futuro un migliore coordinamento nei vari cantieri. “Come è possibile autorizzare contemporaneamente due cantieri da entrambi i lati sulla stessa strada? E noi che facciamo? Camminiamo tra le auto?”.