Il murale dedicato a Pier Paolo Pasolini all’imbocco del sottopasso Duca degli Abruzzi, è quasi completo. I lavori, sono stati avviati lo scorso 2 marzo e sono realizzati dai volontari dell’associazione Retake, in collaborazione con lo street artist Fn Key?. Il murale contiene proprio una scritta del poeta: “Ti insegnano a non splendere. Tu splendi invece”.

“Pier Paolo Pasolini poeta, intellettuale, regista ha lasciato una traccia profonda in tutti noi e vorremmo ricordarlo in occasione dei 100 anni dalla sua nascita: 5 Marzo 1922 – spiega l’associazione. Pasolini visitò Bari nel 1951 e regalò alla nostra città parole, impressioni, suggestioni che ancora riempiono anima e cuore”. Il murale è stato realizzato nelle vicinanze della stazione dove il poeta probabilmente pernottò. Trattandosi di un punto della città molto trafficato sono state utilizzate vernici in grado di assorbire CO2 ed inquinanti.

Portate con voi le parole di Pier Paolo Pasolini, dice Retake: “Che freschezza, la mattina a Bari! Alzato il sipario del buio, la città compare in tutta la sua felicità adriatica. Senti il mare in fondo agli incroci perpendicolari delle strade di questa Torino adolescente: un mare generoso, un dono, non sai se di bellezza o di ricchezza. Davanti al lungomare (splendido), sotto l’orizzonte purissimo, una folla di piccole barche piene di ragazzi si lascia dondolare nel tepore della maretta”.

Retake è un movimento spontaneo di cittadini, apartitico, che promuove la cura del bene comune, l’orgoglio civico, il volontariato, l’educazione e la street art nel rispetto della legalità.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.