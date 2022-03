Volontari per scaricare dai tir gli aiuti umanitari da spedire in questi giorni in Ucraina. E’ l’appello rivolto ai cittadini sui social da parte dell’associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata. L’annuncio è stato pubblicato nelle scorse ore su Facebook e riguarda la giornata di domani.

“I volontari – scrivono nell’appello – possono presentarsi il 15 marzo, alle 15.30, all’interporto di Bari” – concludono allegando l’immagine della posizione esatta e ringraziando chiunque avrà possibilità di parteciperare all’iniziativa. Intanto sono moltissime le attività di volontariato che stanno partendo proprio dalla Puglia e da Bari in favore del popolo ucraino.

Tra queste non solo gli aiuti tramite donazione, ma anche quelli di chi, è partito con il bus per raggiungere il confine e portare in Italia donne, bambini e anziani, alle prese, ormai da più di due settimane, con una guerra che non vede tregua.

Foto repertorio

