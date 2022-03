Bomba inesplosa a pochissimi metri dalla riva. E’ quanto accade a Palese, a due passi dal porticciolo. A ritrovare l’ordigno sono stati alcuni cittadini che, una volta giunti sul lungomare per la loro consueta passeggiata, hanno notato una granata nell’acqua. L’ordigno risale probabilmente al periodo della Seconda Guerra Mondiale.

In passato altri residui bellici erano stati trovati a Palese in diverse zone. Al momento però non c’è nessuna conferma in merito alla provenienza. Sul posto immediato l’intervento della Polizia e successivamente del Nucleo Artificieri della Questura di Bari che, allertati dal cittadino si sono recati sul posto per rimuovere in sicurezza l’ordigno. L’area è stata momentaneamente interdetta.

Foto screen video Facebook

