Se in Ucraina piovono bombe, in Russia cominciano altri problemi non meno preoccupanti. Nei supermercati scarseggiano beni di prima necessità. Le immagini che vedete si riferiscono a poche ore fa: un gruppo di persone assale letteralmente un carrello per cercare di conquistare più sacchi di zucchero possibile. Le sanzioni internazionali imposte alla Russia hanno limitato i prodotti di importazione e resi più cari i beni di prima necessità. Nei supermercati scarseggiano i prodotti e il malumore tra lo popolazione cresce.

