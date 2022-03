È in rianimazione all’ospedale San Paolo il pregiudicato 23enne che ieri è stato gravemente ferito mentre era in auto con la fidanzata di 15 anni, anche lei raggiunta da colpi di pistola.

I due sono stati colpiti mentre erano in auto, in viale delle Regioni, al San Paolo, da diversi proiettili, tutti indirizzati al finestrino e allo sportello del guidatore, quello dove era seduto il 23enne. Quest’ultimo è stato colpito all’addome e le sue condizioni sono gravi. La ragazza, seduta accanto, è stata colpita a una gamba. Entrambi sono stati portati all’ ospedale del San Paolo. Mentre il 23enne è in rianimazione, la ragazza è ancora ricoverata ma non ha riportato gravi ferite.

Il 23enne è ritenuto vicino al clan Strisciuglio e l’agguato potrebbe essere quindi legato a un regolamento di conti interno alla criminalità organizzata del San Paolo. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla pm della Dda di Bari Bruna Manganelli.

