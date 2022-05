Temperature oltre i 30 gradi in tutta Italia e anche a Bari. Arriva “Hannibal” anticiclone africano. La situazione, nel fine settimana, potrebbe peggiorare e le temperature potrebbero raggiungere i 35°C, accompagnate anche da un alto tasso di umidità.

In alcune zone, soprattutto nel Nord-Ovest e in Sardegna si potrebbero superare i record di maggio registrati finora, fermi intorno ai 33-34°. Il mix di caldo e umidità creerà una fase pericolosa fino a lunedì, ma probabilmente in seguito arriveranno rovesci a mitigare il gran caldo. Almeno sul Nord Italia, perché al Centro e al Sud, invece, Hannibal potrebbe portare a un ulteriore aumento delle temperature. In Puglia, soprattutto a Bari, ad esempio sono attese temperature oltre i 34 gradi martedì e mercoledì.