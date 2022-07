La SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.C. Sampdoria i diritti delle prestazioni di Leonardo Benedetti. Il centrocampista classe 2000 è già a disposizione del mister Michele Mignani, avendo raggiunto i compagni a Roccaraso.

L’accordo fra le due società è quello di un prestito secco, che legherà Benedetti ai biancorossi fino al termine della prossima stagione. Il centrocampista 22enne è un ‘prodotto’ del vivaio dello Spezia, ma è stato acquistato dai blucerchiati nel 2019. La Samp però lo gira in prestito proprio ai bianconeri, consentendogli di esordire tra i professionisti in B con la maglia della sua città natale nella stagione 2019-2020.

L’ultima stagione lo ha visto in prestito all’Imolese, confermandosi come uno dei giovani prospetti più interessanti della Serie C giocando 39 gare e segnando 6 reti con i romagnoli. (foto ssc bari)

