Rivelati i nuovi pacchetti abbonamento per la stagione sportiva 2022-2023 della SSC Bari. La nuova campagna sarà attivata dalle ore 10:00 di venerdì 15 luglio ed è stata ribattezzata ‘Cuore BiancoRosso’.

Interviene, felice, anche il presidente Luigi De Laurentiis: “Abbiamo voluto creare una campagna abbonamenti che fosse il più inclusiva possibile. L’obiettivo è di aprire alle famiglie due settori dedicati, alzando l’età del ridotto under che passa dai 14 ai 16 anni”. Le parole del presidente sono rivolte a tutti i tifosi biancorossi per consentire a chiunque di assistere alle partite del Bari, finalmente tornato in Serie B.

“Soprattutto dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia – continua il presidente – abbiamo voluto confermare i ridotti anche per over65 e donne. Inoltre abbiamo voluto premiare i tifosi e quindi potranno accedere alla tariffa rinnovo sia i tifosi abbonati alla s.s 2019/20, sia quelli che hanno sottoscritto uno dei mini abbonamenti nella s.s. 2020/21”.

La tariffa più economica è legata alla curva nord, ancora nessuna informazione per la sud, che per il momento resterà chiusa.

“Sono convinto che i nostri tifosi risponderanno ancora una volta presente – conclude De Laurentiis – per vivere insieme una stagione importante in cui far battere all’unisono il nostro cuore biancorosso”. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.