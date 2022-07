Adesso è ufficiale, la SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Leeds United F.C. i diritti per le prestazioni di Elia Caprile. Il portiere classe 2001 ha firmato un triennale che lo legherà ai biancorossi fino al giugno 2025.

Dopo le voci delle scorse settimane, arriva l’ufficialità, il portiere natio di Verona è un nuovo rinforzo per il Bari che affronterà la Serie B nella prossima stagione. Caprile cresce nelle giovanili del Chievo Verona per poi spostarsi, a gennaio 2020, al Leeds alla corte di Marcelo Bielsa. Viene aggregato alla prima squadra del ‘Loco’ conquistando la promozione in Premier League.

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Aurora Pro Patria. Collezionando ben 39 presenze e raggiungendo le fasi playoff del Girone A di Lega Pro. (foto ssc bari)

