Proseguono i lavori della rotatoria di via Caposcardicchio. Lo ha annunciato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, con un video pubblicato sui social nel quale illustra i cantieri e le novità relative al quartier San Paolo.

“Gli interventi – sottolinea il sindaco – comprendono anche la realizzazione di un giardino con nuove piantumazioni, sedute e una zona giostrine dedicata ai più piccoli. È stato eliminato il semaforo e la viabilità nella fase di cantiere, in attesa della rotatoria, è già più ordinata e scorrevole. Contestualmente il 9 e il 16 gennaio saranno consegnati alle ditte i cantieri per la realizzazione dei lavori di fogna bianca per 5 milioni di euro e di quelli di riqualificazione per 7,6 milioni di euro che coinvolgeranno diverse strade del quartiere con nuove aree pedonali, piste ciclabili e spazi verdi attrezzati” – ha sottolineato ricordando le vie che saranno riqualificate, tra cui viale delle Regioni e viale Europa e, inoltre, ricordando il piano periferie e la realizzazione dell’area pedonale progettata dallo staff dell’architetto Renzo Piano.