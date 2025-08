Bari, un nome per il parco urbano polifunzionale a Noicattaro: online il sondaggio

A pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo Parco Urbano Polifunzionale di Noicàttaro, l’area tra via Padre Alberto Pesce e via Madre Teresa di Calcutta, comparto di servizi 30 del Piano Regolatore, l’amministrazione comunale ha proposto alla cittadinanza un percorso partecipativo per la scelta della denominazione dello spazio.

Al link sarà possibile votare una tra le proposte presentate oppure esprimere una indicazione differente, in linea con le attività e gli scopi a cui è destinato lo spazio: fiere, sagre, manifestazioni e concerti, ma anche area plateatico e nuova zona del mercato settimanale.

Saranno esclusi dalle proposte nomi di personalità viventi (ad eccezione di casi particolari con meriti eccezionali), nomi di personalità legate a ideologie o partiti politici, nomi di aziende o marchi commerciali, nomi che potrebbero essere offensivi o inappropriati.

Il sondaggio avrà carattere consultivo: sarà poi l’Amministrazione a valutare il nome più adatto, tenendo conto non solo delle preferenze espresse, ma anche della coerenza con gli obiettivi dello spazio.

“L’Amministrazione comunale, apre ancora una volta, alla partecipazione dei cittadini. Abbiamo deciso di coinvolgere la cittadinanza per la scelta del nome definitivo, affinché esso rifletta non solo le funzioni a cui è destinata l’area, ma anche il senso di appartenenza e l’identità collettiva. Il processo di intitolazione, oltre a configurarsi quale atto formale, rappresenta un’occasione per attribuire a questo luogo un nome che ne rispecchi il carattere, la destinazione d’uso e il valore simbolico, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.

È possibile votare entro il 25 agosto 2025.