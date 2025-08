Consegna delle chiavi a Francesca Albanese, Porro “lascia” Bari

Il giornalista Nicola Porro “non metterà più piede” a Bari. Lo ha annunciato lo stesso sui social in seguito alla decisione del sindaco, Vito Leccese, di consegnare le chiavi della città a Francesca Albanese. Si tratta di una forma di protesta contro l’amministrazione. Porro ha espresso anche la volontà di non organizzare più il festival “La ripartenza”. “Credo nel sud – ha detto – ma Bari è la città che mi ha accolto peggio in termini di amministrazione negli ultimi cinque anni. Ho cercato di regalare un evento che la facesse diventare un centro economico di questo paese, nel piccolo. Tanti manager sono arrivati a Bari accolti in una struttura dell’accoglienza che a Bari è ridicola e costosa rispetto alla ricchezza dell’accoglienza che c’è nella provincia di Bari e nel Leccese, si sentono fenomeni ma offrono servizi peggiori di quelli che si trovano a Trani, sulla Murgia e altrove. Bari è il luogo che prende il suo teatro principale, il Petruzzelli, e lo regala ai comizi della signora Albanese”, ha concluso.