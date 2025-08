Meteo, dopo la breve “tregua” in Italia torna il gran caldo

È in arrivo una nuova e intensa ondata di caldo che investirà l’Italia nei prossimi giorni, segnando la fine della breve parentesi climatica più mite che aveva caratterizzato l’inizio di agosto. Le previsioni annunciano un deciso cambio di scenario, con l’alta pressione sub-tropicale pronta a riportare sull’intero Paese temperature elevate, umidità in aumento e disagio climatico diffuso. Attualmente il capoluogo pugliese risulta “salvo” dalle alte temperature, per i prossimi giorni, al contrario di altre città, è previsto bollino verde con temperature massime percepite di 32 gradi.

I primi segnali del cambiamento si faranno sentire tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, quando masse d’aria roventi cominceranno a risalire dal Nord Africa. Il picco dell’ondata è atteso nel fine settimana, tra sabato 9 e domenica 10, con giornate da bollino nero su gran parte del territorio nazionale.

In particolare, le regioni del Sud – con la Puglia in prima linea – potrebbero raggiungere punte di 40°C, mentre al Centro sono previsti valori compresi tra i 36 e i 38°C nelle aree interne. Anche il Nord sarà coinvolto, con la Pianura Padana che potrebbe registrare condizioni da vera e propria fornace urbana.

A complicare ulteriormente la situazione sarà l’elevato tasso di umidità, destinato a crescere nelle prossime ore, contribuendo a innalzare il disagio bioclimatico anche nelle ore serali e notturne. Torneranno le cosiddette “notti tropicali”, con temperature che non scenderanno mai sotto i 20°C, rendendo difficile il riposo notturno. Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, l’anticiclone africano non accennerà a cedere nemmeno nella settimana di Ferragosto, lasciando presagire una fase prolungata di caldo estremo. Le autorità raccomandano attenzione alle fasce più vulnerabili, idratazione costante e limitazione delle attività fisiche nelle ore più calde.