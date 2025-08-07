Bari, Pane e Pomodoro di sera? “Così illuminata che servono gli occhiali da sole”

La sera sulla spiaggia di Pane e pomodoro? Con gli occhiali… da sole. Grazie all’installazione di altri due fari a led, da parte dell’Amministrazione comunale, è stata ulteriormente incrementata l’illuminazione a giorno della zona, in modo da garantire la completa sicurezza per gli utenti anche dopo il tramonto.

A spiegarlo il Comitato della spiaggia cittadina. “Aumentano anche i servizi a favore dei bagnanti. Ogni giorno vengono diffuse attraverso il sistema di altoparlanti le previsioni del tempo, in italiano e in inglese, curate dal meteorologo Alex Guarini per programmare al meglio la giornata”. Il Comitato di cittadinanza attiva ha inoltre organizzato un concorso fotografico, aperto a tutti e ha programmato per fine mese l’elezione di miss e mister Pane e pomodoro, una possibilità in più per mettersi in gioco e divertirsi, che si aggiunge all’animazione mattutina.