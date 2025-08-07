Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, iniziativa anche a Bari

In occasione della “Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo”, la Guardia Costiera della Puglia e della Basilicata Jonica intende rendere omaggio alla memoria dei 136 lavoratori italiani che persero la vita nella tragedia della miniera di Marcinelle (Belgio) nel 1956. Un evento che, con il suo drammatico epilogo, è diventato il simbolo del sacrificio di tanti connazionali emigrati all’estero in cerca di lavoro, dignità e futuro.

Per condividere gli ideali a cui si ispira la ricorrenza e contribuire ad un momento di riflessione collettiva sul valore del lavoro e delle condizioni di salute e sicurezza legate ad esso, la sera dell’8 agosto, tutti i Comandi dotati di un sistema di illuminazione adeguato, coloreranno le facciate delle proprie sedi istituzionali con il tricolore italiano, in segno di memoria, riconoscenza e unità nazionale.

Un gesto simbolico, ma carico di significato, che rappresenta non solo un tributo ai caduti di Marcinelle, ma anche un riconoscimento verso tutti gli italiani che, nel corso della storia e pur trovandosi in condizioni di grande difficoltà, hanno contribuito con il loro impegno e lavoro allo sviluppo economico e sociale dei Paesi che li hanno accolti, senza mai dimenticare le proprie radici.