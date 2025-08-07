GIOVEDì, 07 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
82,963 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
82,963 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, iniziativa anche a Bari

La Guardia costiera della Puglia rende omaggio alla memoria dei 136 lavoratori italiani morti nella miniera di Marcinelle nel 1956

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Agosto 2025 - 09:42
guardia costiera
  • 37 sec
villaggiodelgusto.com

In occasione della “Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo”, la Guardia Costiera della Puglia e della Basilicata Jonica intende rendere omaggio alla memoria dei 136 lavoratori italiani che persero la vita nella tragedia della miniera di Marcinelle (Belgio) nel 1956. Un evento che, con il suo drammatico epilogo, è diventato il simbolo del sacrificio di tanti connazionali emigrati all’estero in cerca di lavoro, dignità e futuro.
Per condividere gli ideali a cui si ispira la ricorrenza e contribuire ad un momento di riflessione collettiva sul valore del lavoro e delle condizioni di salute e sicurezza legate ad esso, la sera dell’8 agosto, tutti i Comandi dotati di un sistema di illuminazione adeguato, coloreranno le facciate delle proprie sedi istituzionali con il tricolore italiano, in segno di memoria, riconoscenza e unità nazionale.
Un gesto simbolico, ma carico di significato, che rappresenta non solo un tributo ai caduti di Marcinelle, ma anche un riconoscimento verso tutti gli italiani che, nel corso della storia e pur trovandosi in condizioni di grande difficoltà, hanno contribuito con il loro impegno e lavoro allo sviluppo economico e sociale dei Paesi che li hanno accolti, senza mai dimenticare le proprie radici.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Scuola e Università

Diritto allo studio, la Regione delibera...

“Nonostante le difficoltà del momento, abbiamo mantenuto una nuova promessa: ridurre...
- 7 Agosto 2025
Segnalato da voi

Bari, topi in strada nel municipio...

Quattro topi morti in strada. La denuncia è del Gruppo consigliare...
- 7 Agosto 2025
Cronaca

Controlli sul litorale barese, stop agli...

Le pattuglie e le unità navali della Stazione Navale della Guardia...
- 7 Agosto 2025
Dalla città

Bari, protestano i commercianti per il...

Sono pronti anche ad azioni legali se il sistema del porta...
- 7 Agosto 2025