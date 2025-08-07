GIOVEDì, 07 AGOSTO 2025
Schiamazzi e “folli corse in moto” nella notte: le proteste da Rosa Marina

La denuncia dei villeggianti

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Agosto 2025 - 09:36
Rosa Marina
  • 55 sec
villaggiodelgusto.com

Fuochi d’artificio, schiamazzi fino a tarda notte. La denuncia arriva anche da Rosa Marina. “La serata italiana è solo parte della nottata italiana, un inno alla gioia, alla libertà, alla sregolatezza, al fracasso, alle folli corse in moto, in auto, in golf kart non targati (chissà, assicurati?). Un tripudio di schiamazzi e urla, sempre in assenza del rispetto di chiunque intenda vacanza e riposo differentemente. A chi dovrebbe far rispettare le regole, con buon senso e una misurata autorevolezza per un convivere civile e in sicurezza, auguriamo buone vacanze”, si legge in un post dei villeggianti.
Una situazione che pare vada avanti da anni e che sta peggiorando sempre di più.

