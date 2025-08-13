Bari, allarme zanzare al San Paolo: “Ecco come hanno ridotto mio figlio”

“Guardate come hanno ridotto mio figlio”, inizia così la denuncia di una mamma che nelle scorse ore ha voluto affidare ai social la disavventura del suo piccolo, di otto mesi, punto dalle zanzare. Accade nel quartiere San Paolo, in particolare in via Silvestri. “Questo è il risultato di due delle tante punture che ha il mio bimbo – denuncia la mamma – punture infette di zanzare malate che escono da questo terreno abbandonato in via Silvestri. Venerdì sono stata anche in ospedale per un’altra puntura al dito della mano, era diventato completamente viola. Cosa dobbiamo fare? Aspettare un incendio, come ogni anno, per disinfettare e pulire la zona? O bisogna aspettare che le infezioni facciano venire malattie o virus? Intervenite”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri che denunciano situazioni analoghe nella zona. “Il terreno in questione – evidenzia un cittadino – sembrerebbe privato, non spetta al Comune intervenire, ma la situazione resta vergognosa. C’è abbandono ovunque, con insetti che proliferano”, conclude.