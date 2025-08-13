Bari, discarica a cielo aperto nell’ex Manifattura Tabacchi

Una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni tipo. Accade a Bari, nell’ex Manifattura Tabacchi. A denunciarlo Luigi Cipriani, segretario del movimento politico Riprendiamoci il Futuro che in mattinata inoltrerà un esposto ai Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) per evidenziare quanto accade. La discarica si trova nell’ala antistante alla caserma, la stessa che, evidenzia Cipriani “doveva essere pronta dal 2018”.

“Voglio fare luce sull’accaduto e individuare i responsabili – denuncia Cipriani – c’è una vera e propria discarica che regna sovrana all’interno di una struttura comunale. È una vergogna intollerabile, pericolosa anche per la salute. Chiedo un intervento immediato per il ripristino della legalità e per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente”, conclude.