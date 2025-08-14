GIOVEDì, 14 AGOSTO 2025
Bari, attrezzature ginniche rotte nel parco Princigalli: la denuncia

Appello al Comune

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Agosto 2025 - 16:54
  • 46 sec
Ecco le condizioni di degrado di alcune attrezzature ginniche presenti nel parco Giacomo Princigalli, situato in via Orazio Lojiacono, zona Mungivacca – Bari. La denuncia di un lettore di Borderline24.  “Un attrezzo è staccato dalla base e si trova a terra; un altro attrezzo è completamente assente, è rimasta solo la base/sedia; Gli attrezzi non sono stati più sistemati da diversi mesi. Questi strumenti rappresentano un’opportunità importante per l’attività fisica all’aperto e il benessere della comunità. Vi chiedo gentilmente di intervenire con un sopralluogo e la manutenzione o sostituzione delle strutture danneggiate”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
