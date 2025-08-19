MARTEDì, 19 AGOSTO 2025
Bari, giostrine dismesse e nessuna manutenzione al parco Princigalli: la rabbia dei residenti

In via Orazio Loiacono, zona Mungivacca

Pubblicato da: redazione | Mar, 19 Agosto 2025 - 12:26
giostre
  • 49 sec
villaggiodelgusto.com

Versano in uno stato di degrado le attrezzature ginniche presenti nel parco Giacomo Princigalli, situato in via Orazio Loiacono, zona Mungivacca. A denunciarlo gli stessi residenti.  Nello specifico – ricordano – “Un attrezzo è staccato dalla base e si trova a terra ed un altro è completamente assente, è rimasta solo la base/sedia”. Gli attrezzi non sono stati più sistemati da diversi mesi.

“Questi strumenti rappresentano un’opportunità importante per l’attività fisica all’aperto e il benessere della comunità – chiariscono quindi i cittadini  che chiedono “di intervenire con un sopralluogo e la manutenzione o sostituzione delle strutture danneggiate”.

