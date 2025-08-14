Zanzare a Bari, disinfestazione al San Paolo dopo la denuncia

Dopo la denuncia di una mamma al San Paolo, è stata effettuata nella notte una disinfestazione straordinaria nella zona di via Silvestri. “Questo è il risultato di due delle tante punture che ha il mio bimbo – denuncia la mamma – punture infette di zanzare malate che escono da questo terreno abbandonato in via Silvestri. Venerdì sono stata anche in ospedale per un’altra puntura al dito della mano, era diventato completamente viola. Cosa dobbiamo fare?”, aveva detto sui social la mamma.