Dal 16 agosto scatta il fermo tra Marche e Puglia

Stop al pesce fresco a tavola in Adriatico. Ne dà notizia la Coldiretti

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Agosto 2025 - 11:41
foto freepik
villaggiodelgusto.com

Stop al pesce fresco a tavola lungo tutto l’Adriatico con il fermo pesca che si estende anche al tratto di costa da San Benedetto a Bari, dopo che la flotta aveva già interrotto le attività da Trieste ad Ancona. A darne notizia è Coldiretti Pesca, nel sottolineare che il blocco delle attività scatterà nel tratto tra il sud delle Marche e la Puglia dal 16 agosto per concludersi il 29 settembre. Dal 1° al 30 ottobre interesserà, invece, il resto d’Italia, dallo Ionio al Tirreno fino alle Isole. Pur con la sospensione temporanea delle attività nelle aree interessate, sulle tavole non mancherà il pesce italiano – sottolinea Coldiretti Pesca – grazie ali prodotti provenienti dalla piccola pesca, dalle draghe, dall’acquacoltura e dalle zone non soggette a fermo.

