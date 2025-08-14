Bari, porta a porta per i commercianti: superate le 53 tonnellate di rifiuti raccolti

L’assessora al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Elda Perlino, rende noti i dati della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche attiva presso 132 utenze in corso Vittorio Emanuele e nella zona del quartiere Umbertino. Dall’introduzione del servizio, lo scorso 1° agosto, nel complesso sono state superate le 53 tonnellate di rifiuti raccolti: un numero importante in soli 14 giorni, mentre l’amministrazione comunale continua il confronto con gli esercenti per raccogliere riscontri nella fase di start up e apportare ulteriori migliorie al servizio.

Nello specifico, le quantità raccolte sono così divise per le diverse frazioni, per un totale di 53.980 chili:

organico 25.820 chili;

vetro 18.480 chili;

plastica 5.420 chili;

carta 680 chili;

indifferenziato 3.580 chili.

“I numeri che stiamo raccogliendo, insieme alle immagini di cassonetti stradali vuoti che ci arrivano dalle aree con le utenze interessate, indicano che stiamo andando nella direzione giusta – sottolinea l’assessora Perlino -. Balza all’occhio, in particolare, il dato sulla frazione organica, che rappresenta la metà del quantitativo complessivo dei rifiuti raccolti. Solo nella nottata di ieri sono state conferite più di tre tonnellate di organico: materiale che, col vecchio sistema di raccolta stradale per le utenze non domestiche, sarebbe finito quasi tutto nei contenitori dell’indifferenziato. Differenziare con cura e responsabilità i rifiuti costituisce il contributo concreto che ciascuno di noi può dare alla tutela dell’ambiente: imprese e cittadini sono chiamati oggi ad abbattere la produzione degli scarti, limitare i conferimenti in discarica, differenziare e recuperare, nel segno dello sviluppo di un nuovo modello di economia circolare. Quella del porta a porta non è solo una questione di decoro urbano e pulizia: è innanzitutto una battaglia ambientale alla nostra portata. Una battaglia che mira, soprattutto, a migliorare la qualità dell’ambiente in chiave sanitaria: non dimentichiamo che tutto ciò che non portiamo in discarica, contribuisce a non inquinare il terreno, l’acqua, le falde, matrici del nostro benessere anche alimentare. Ecco perché, in costante dialogo con gli operatori, punteremo a migliorare sempre più il servizio e ad estenderlo alle zone di Bari vecchia non ancora interessate dalla novità, in cui si registrano purtroppo, ogni giorno, immagini indegne di abbandoni all’esterno dei cassonetti.

Infine un ulteriore dato che ci fa essere fiduciosi: dall’avvio del nuovo sistema di raccolta, in appena due settimane è cresciuta l’adesione delle utenze, passate dal 50% a oltre il 75% delle attività servite”.

Il nuovo servizio è partito lo scorso 1° agosto e prevede, fino al 30 settembre 2025, il seguente calendario per il ritiro:

cartone: 6 giorni su 7, escluso il martedì

organico: 7 giorni su 7, con un doppio passaggio nelle giornate di venerdì e sabato

plastica e metalli: 7 giorni su 7

secco non riciclabile: 2 giorni su 7, il martedì e il venerdì

carta: 1 giorno su 7, il mercoledì

vetro: 7 giorni su 7.

Gli esercenti devono conferire i propri rifiuti in una fascia oraria che va dalle ore 21 alle 3 del giorno precedente al passaggio di raccolta. Sono previsti due calendari di raccolta, uno estivo e uno invernale (1 ottobre – 30 aprile), in funzione della minore o maggiore produzione di rifiuti dovuta all’incremento di presenze in città che caratterizza i mesi estivi.